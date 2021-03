DESROCHERS, Fleurette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 février 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Fleurette Desrochers, épouse de feu Roland Beaulieu, fille de feu Léo Desrochers et de feu Carmen Dallaire. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Claude Martel), Mario (Marie-Claude Roberge) et Eric; ses petits-enfants : Kaven (Jonathan Poirier), Roxanne (Louis Toulouse), Valéry (Jean-François Fournier), Yannick (Edith Vincent) et Charline; ses frères et sœurs : feu Léonne (Roland Lachance), feu Claude, Lise (Robert Racine), Lorraine (Côme Morin), Michelle (Alain Cousigny) et André; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel soignant du 5e étage de l'unité Covid de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/faire-un-don/.L'inhumation aura lieu au cimetière Mont-Marie Lévis, au printemps.