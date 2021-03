LEMELIN, Philippe



À l'unité des soins palliatifs et de fin de vie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 février 2021, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédé paisiblement, en toute dignité et rempli de courage, entouré de sa famille, monsieur Philippe Lemelin, époux de madame Julienne Laflamme, fils de feu madame Marie Rémillard et de feu monsieur Joseph Lemelin. Il demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse. Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (Jules Breton), Yvon, Jacinthe et Anick (Mario Roy); ses petits-enfants: Mélynda et Alexandre Breton, Keven (Sabrina Lamontagne) et Joey Roy ainsi que Jason Lemelin; ses deux arrière-petits-fils adorés: Sam et Zack. Il referme la boucle de la famille Lemelin qui comptait onze enfants, soit: feu Marie-Ange, feu Joseph (feu Anna Godbout), feu Angélina (feu Eusèbe Roy), feu Yvonne (feu Angenard Godbout), feu Léonard, feu Léopold (Jeanne D'Arc Lacroix), feu Irène (feu Paul-Émile Chabot), feu Maurice (Jeanne-D'Arc Poulin), feu Jean (Jeannine Labbé), feu Lucien (Hélène Prévost); ainsi que sa soeur de coeur Lorraine Lemelin Fairley. De la famille Laflamme, ses beaux-parents: feu Louis-Philippe (feu Marie-Anne Lapointe); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Julien (feu Hélène Godbout) et Antonia (feu Raymond Henry). Il manquera également à ses trois filleules: Lise, Audrey et Shirley; ainsi qu'à plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille immédiate souhaite remercier l'équipe du 4e étage ainsi que son ange gardien la Dre Kathleen Lemieux, des soins Palliatifs et de fin de vie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour leur empathie, leur dévouement et leur accueil lors de toutes nos visites ainsi que pour les soins prodigués à notre cher papa. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolf, Lévis, Québec, site Web : https://fhdl.ca/