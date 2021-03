DESROCHERS, Magella



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 24 février 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Magella Desrochers, époux de dame Gisèle Renaud. Il était le fils de feu dame Blanche Montmigny et feu monsieur Gérard Desrochers. Il demeurait à Pont-Rouge.de 9 h à 11 h.Ses cendres iront reposer dans les jardins du Parc Commémoratif de La Souvenance à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle, ses enfants : Hélène (François Raymond), Alain (Josée Labrecque), Danielle (Patrice Bérubé), Suzanne (Andrew Johnston) et Guylaine (Benoit Laroche); ses petits-enfants : Tracy, Joannie, Audrey-Anne, Mélissa, Lorrie, Dylan, Marie-Maxime, Brandon, Emmy et Maya; son frère Gilles; sa nièce Sylvie Roy; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses cousins et cousines ainsi que d'autres parents et ami(e)s.