COVID-19 : Feu vert imminent au vaccin de Johnson & Johnson

Santé Canada donnera le feu vert au vaccin de Johnson & Johnson contre la COVID-19 au cours des sept prochains jours.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

C’est ce qu’a confirmé la Dre Supriya Sharma, conseillère médicale principale à Santé Canada, en conférence de presse plus tôt aujourd’hui.

Ottawa en a commandé 10 millions de doses. Ce vaccin s’administre en une seule dose seulement et non deux comme ceux de Moderna et de Pfizer.

Indiquant que les discussions sont toujours en cours avec le fabricant, le gouvernement n’a pas voulu confirmer quand exactement les premières doses arriveraient au pays, ni où elles seraient fabriquées.

Nationalisme vaccinal

Johnson & Johnson doit fournir massivement les États-Unis, ce qui laisse craindre qu’elle ne puisse pas exporter des doses fabriquées dans ses installations américaines, tout comme Moderna et Pfizer.

L’administration Biden a annoncé en début de semaine que la compagnie s’associerait à sa rivale Merck pour produire massivement 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Johnson & Johnson prévoit ainsi fournir 20 millions de doses à Washington d’ici fin mars, et 100 millions de doses d’ici fin juin.

Le président américain Joe Biden a ainsi indiqué qu’il aurait en main assez de doses pour immuniser tous les adultes américains d’ici fin mai.

L’Europe bloque des doses

Pendant ce temps, l’Union européenne serre la vis aux exportations de vaccins produits sur son sol.

Elle vient de bloquer une cargaison de 250 000 doses de vaccins d’AstraZeneca destinées à l’Australie. Bénéficiant de plusieurs usines en Europe, la compagnie fabrique sa substance active aux Pays-Bas et en Belgique et la met en flacons en Allemagne et en Italie.

Par contre, les doses d’AstraZeneca que doit recevoir le Canada à compter d’avril doivent provenir des États-Unis. D’ici là, Ottawa a reçu hier une cargaison de la copie indienne du vaccin.

À VOIR AUSSI