MARTEL, Marguerite



À l'hôpital St-François d'Assise du CHU de Québec (HSFA), le 11 février 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Marguerite Martel, épouse bien-aimée de feu Marc-André Sanfaçon. Elle était la fille de feu Joseph Martel et de feu Antoinette Couture. Elle laisse dans le deuil son fils Guy (Claudine Sylvain); ses petites-filles: Anne (Dany Lachapelle), Évelyne (Alex Ducharme) et Hélène (Davide Pulizzotto); son arrière-petite-fille: Rhéa Pulizzotto-Sanfaçon; sa soeur Jeannette et son frère Pierre (Colette Mangin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sanfaçon: Jean-Paul (Pierrette Donaldson), Thérèse (feu Roger Bédard), Michel, René (Claudette Fréchette) et Louise (Michel Brochu); ainsi que de nombreux cousin(e)s, neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédée: feu Jean-Charles (feu Françoise Beaulieu), feu Madeleine (feu Marc-André Sanfaçon), feu Marie-Paule, feu Louis-Philippe (Yvette Durand), feu Aurèle (Madeleine Noël), feu Raymond (Madeleine Chrétien) et feu Jean-Guy (feu Hélène Ruelland); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sanfaçon: feu Raymonde (feu André Lockwell), feu Mariette (Gilles Garneau) et feu Robert (feu Madeleine Garneau). Malgré le chagrin causé par le départ de Marguerite, notre coeur est bercé par son souvenir où elle existera éternellement. La famille recevra les condoléances sur invitation seulement au:Le samedi 6 mars 2021 de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00.en présence des cendres, en l'église St-Charles-Borromée (747 Boul. Louis-XIV, Québec, QC, G1H 4M6) et la mise en terre suivra les funérailles. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs du HSFA pour les bons soins prodigués, la compassion et le support apporté tout au long de son hospitalisation. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (10 Rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, https://fondationduchudequebec.org/. Des enveloppes seront disponibles sur place. Pour rendre hommage à madame Martel, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.