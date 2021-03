TURGEON, Raymond-Marie



A la Maison d'Hélène à Montmagny, le 22 février 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Raymond-Marie Turgeon. Il est parti rejoindre sa bien-aimée Gisèle Marcoux. Il demeurait à Beaumont. Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel Turgeon (Thérèse Gagnon), Pierre Turgeon (France Geoffrion), René Turgeon (Lise Lacasse); ses petits-enfants: Claude (Sophie Langlois), Marc (Évelyne Lacasse), Steve; Frédérick (Marie-Hélène Boivin), Alexandre; Maxime (Joanie Côté), Karl; Judith (Francis Lacroix), Karine (Charles Perrault); ses arrière-petits-enfants: Samuel (Laurie Roberge), Jérémy; Carolanne Corriveau, Charlotte, Xavier; Alice, Éva, Thomas-Louis; Billy Poulin, Camille Poulin, Xavier Poulin; ses frères et soeurs: feu Florent (feu Aline Rousseau), feu Georgette (Camille Lamontagne), feu Marcel (feu Charlotte Roy), feu Émile (feu Aline Dagneault) et feu Denis; ses beaux-frères et belles-soeurs: Thérèse Marcoux (feu Dominique Jacques), feu Armand Marcoux (feu Jeanne-d'Arc Lavoie), feu Georgette Marcoux (feu Armand Boucher), feu Géraldine Marcoux, feu Ida Marcoux, Régina Marcoux (feu Paul-Arthur Laflamme), Lionel Marcoux (feu Thérèse Godin); ses neveux et nièces, particulièrement Louise Boucher ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements à Josée Plante, TS du CLSC, infirmiers et infirmières du CLSC, au personnel du Manoir du Côteau qui lui ont permis de vivre le Paradis sur Terre. La Dre Mercier et les autres médecins et tout le personnel de la Maison d'Hélène qui lui ont apporté le Paradis sur Terre Plus. Merci.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350, Avenue St-David, Montmagny, QC G5V 4P9. https://https://www. fondationhelenecaron.org/