Des consommateurs nous expliquent pourquoi ils consomment du Viagra de contrebande

Plusieurs jeunes raffolent du Viagra et du Cialis, qu’ils soient hétéros, gais, bisexuels ou queers. La plupart n'ont pourtant pas de problèmes érectiles particuliers. Ils ont de 18 à 40 ans, et ils sont accros parce qu'ils consomment souvent d'autres drogues comme de l’ecstasy, de la cocaïne, de la marijuana, de l’alcool, de la kétamine et du crystal meth.

Une large clientèle de jeunes hommes utilise ces produits achetés sur le marché noir pour augmenter leur confiance en eux sous les draps.

«C’est parce que tu veux rester toujours sur le même niveau d’érection et ne pas avoir des hauts et des bas. Ça devient une béquille finalement», nous a témoigné un consommateur.

