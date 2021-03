Deuxième fatale pour les Sags

On s’attendait à un match serré entre les Saguenéens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan et c’est ce qu’on a eu, jeudi... pendant 40 minutes.

Les deux équipes ont été nez à nez durant la première et la troisième période, mais c’est le second tiers qui a été le point tournant du match.

Après un premier vingt lors duquel les deux équipes se sont échangé un but, les Cataractes ont pris le contrôle de la deuxième en dominant les Sags 15-3 au tableau des lancers, inscrivant trois buts sans réplique pour porter la marque à 4-1.

«On a manqué de respect»

Malgré une tentative de remontée en troisième, c’en était fait des Sags.

L’entraîneur-chef des Saguenéens Yanick Jean n’entendait pas à rire.

«On leur a donné en deuxième période. On s’est mis à jouer un style ouvert avec eux et je pense qu’on a donné autant de chances de marquer dans cette période que dans nos trois derniers matchs. On a manqué de respect pour l’attaque de Shawinigan.

«On avait marqué 24 buts à nos quatre derniers matchs et on a voulu continuer à penser uniquement en fonction de l’attaque.»

Même le retour de son équipe en troisième n’avait rien pour le réjouir.

«Je ne me laisserai pas éblouir par ça. Quand tu te prépares pour les séries, tu dois faire certaines choses de la bonne façon et celles qu’on n’a pas faites ce soir, c’était exactement ce qui était sur le plan de match. On sait comment jouer contre eux et on ne l’a pas fait.»

Avec cette victoire, les Cataractes ont dépassé les Sags au troisième rang au total dans la LHJMQ avec un pourcentage de 0,692.

«On a profité de nos chances en deuxième et on a profité de bonds favorables. On a fait un pas en tant qu’équipe aujourd’hui», s’est quant à lui réjoui l’entraîneur-chef de

Ça jouera en Nouvelle-Écosse

Par ailleurs, la LHJMQ a annoncé jeudi qu’en raison d’assouplissement aux mesures sanitaires en Nouvelle-Écosse, des matchs pourront y être disputés au cours des deux prochaines semaines. Les Mooseheads d’Halifax et les Screaming Eagles du Cap-Breton accueilleront un total de quatre rencontres du 9 au 14 mars.

Les Islanders de Charlottetown seront la seule autre équipe à prendre part à ces parties.