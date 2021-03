Ducks: une fracture pour Hampus Lindholm

Le défenseur des Ducks d'Anaheim Hampus Lindholm s’est fracturé le poignet gauche et devra rater six semaines d’activités pour se remettre de cette blessure.

Lindholm s’est blessé samedi dernier dans une rencontre face aux Golden Knights de Vegas.

«C'est certainement un coup dur pour Hampus et l'équipe, a concédé le directeur général Bob Murray, dans un communiqué. Cependant, nous avons vu certains jeunes joueurs en défensive s’améliorer cette année, et c’est une opportunité pour eux d’obtenir plus de [temps de jeu].»

L’arrière suédois de 27 ans a récolté deux buts et quatre aides pour six points en 18 parties jusqu’ici cette saison, montrant un différentiel de -1. Il a joué en moyenne 22 min 02 s par rencontre depuis le début de la campagne.