CÔTÉ, Louis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 mars 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Louis Côté, fils de feu M. Jean-Baptiste Côté et de feu Mme Thérèse Gaumont. Il demeurait à Montmagny.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il était le frère de : Guy (Thérèse Thibault), Céline, Henriette, feu Pierre-Paul, Simon (Johanne Lamarre), Michel (Line Leblanc), Johanne (Marcel Aubé); Il laisse également dans le deuil ses nièces et neveux : Valérie, David, Joanie, Julien et Julie; sa tante: Jacqueline Gaumont (Gérald Gaudreau); ainsi que ses cousins, cousines et de nombreux amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, www.fhdl.ca. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :