SAMSON, Claude



À Québec, le 14 février 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Claude Samson, époux de madame Linda Lortie. Il était le fils de feu madame Rollande DeBlois et feu de monsieur Paul Samson. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Monsieur Samson laisse dans le deuil son épouse Linda Lortie; ses filles: Julie (Éric Latouche) et Marie-Ève (André Simard); ses petits-enfants: Étienne et Olivier Latouche, Adèle et Nelly Simard; sa soeur Élaine (Sébastien Belzile); sa belle-mère Marielle Brousseau (feu Roger Lortie); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lortie: Michel (Doris Rainville), Diane (André Carbonneau), Marie (Gervais Bélanger), Jean (Jo-Anne Claveau) et Lyne Vézina (feu Ginette Lortie); ainsi que plusieurs oncles, neveux, nièces, cousins, cousines et fidèles ami(e)s. Un chaleureux remerciement au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'IUSMQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, à l'attention du CRCEO, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.ca ou à la Fondation CERVO, 2691, chemin de la Canardière j-9000, Québec (Québec), G1J 2G3, tél.: 418-663-5155, Site Web: fondationcervo.com