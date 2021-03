CHABOT, Marcel



Au CHUL, le 9 février 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Marcel Chabot, époux de dame Micheline Vallières. Il était le fils de feu dame Malvina Lachance et feu monsieur Eugène Chabot. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline, ses filles: Doris, Josette (Jacques Duchaine); son fils Sylvain; ses petits-enfants: Émilie Tessier (Nicolas Desroches), Simon- Pierre Tessier (Émilie Plante), Mattys Duchaine; son arrière-petite-fille adorée Julia sa petite cocotte, ainsi ses neveux, nièces, autres parents et nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre tous ses frères et sœurs qui l'ont précédé. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre hospitalier de l'université Laval, 2e étage pour leur humanisme, leur dévouement, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : (418) 683-8666, par internet : www.cancer.ca