BERTRAND

Marie-Paule Bernard



Au Centre d'Hébergement Louis-Hébert, Québec, le 21 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Marie-Paule Bernard, épouse de feu monsieur Guy Bertrand. Née à Québec le 1er août 1931, elle était la fille de feu dame Germaine Gauthier et de feu monsieur Léo Bernard. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière de Beauport à une date ultérieure.Madame laisse dans le deuil ses enfants: Bernard Bertrand (Véronique Morin), Johanne Bertrand; ses petits-enfants: Michael Bertrand (Vanessa Rodrigue), Claudia Bertrand (Kevin Jobidon), Steve Lepage (Joanie Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Madison, Laura, Mathéo, Naomie; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Rita (feu René Bédard), Céline (feu Robert Beaumont), Denis (Denise Simard), Mariette (Jean-Claude Lebel), Carol (Jocelyne Harvey), Marcelle Lachance (feu Jean-Marie), Thérèse Lemieux (feu André), Jeannine Boissonneault (feu Gaston); de la famille Bertrand: Suzanne (Paul Pleau), Pierrette (feu Jean-Yves Debaumont) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Marie-Paule était également la soeur de: Aline (Jean-Marc Gervais), Pauline et la belle-soeur de: Robert Bertrand, Henri-Paul Bertrand (Éliane Gagnon), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du C.H. Louis-Hébert pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de: