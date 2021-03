LELIÈVRE, Jean



Entouré de l'amour des siens, à son domicile, le 26 février 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean Lelièvre, CPA CA, fils de feu dame Mathilde Lortie et de feu monsieur Jean-Marie Lelièvre. Il est allé rejoindre sa conjointe Murielle Laperrière.Il laisse dans le deuil son fils Jean (Chantale Breton), sa fille Diane et son amie des vingt dernières années, Cécile Michaud. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur : feu André (Colette Paré), Gilles (Claudette Turcotte), Suzanne (René Faucher) et feu Jacques (Pauline Guay). Il laisse aussi les membres de la famille Laperrière : feu Lucienne (feu Pierre Roy), feu Colette (Clément Bélanger), feu Rollande (feu Pierre Lefrançois), ainsi que ses nièces, neveux, cousins, cousines et de nombreux amis. Il laisse aussi dans le deuil les membres de la famille de Cécile de même que ses amis de longue date avec lesquels il a partagé des parties de hockey, de baseball, de billard et de golf et d'innombrables soupers au restaurant ou le plaisir était toujours au rendez-vous. Sa joie de vivre nous manquera beaucoup à tous. Un immense merci à Cécile, tante Suzanne et oncle René pour les beaux moments passés avec lui, pour le temps consacré à prendre soin de lui, les repas partagés et les parties de cartes. La famille tient aussi à remercier chaleureusement tout le personnel des soins palliatifs du CLSC Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge et plus particulièrement, les Dr Liliane Bélanger et Charles Desjardins, les infirmières Josée Brulotte et Sarah Caron ainsi que Stéphane pour leur dévouement, leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, 418-656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org .