RENAUD, Mariette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 février 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Mariette Renaud, elle était l'épouse de feu monsieur Fernand Fortin. Elle était la fille de feu madame Éliosa Guay et de monsieur feu Wilfrid Renaud. Elle demeurait à Québec autrefois de la paroisse de St-Joachim.Elle laisse dans la peine ses sept enfants: Gaston (Francine), Raymonde (Simon), Suzanne (Rodrigue), Ronald, Raymond (Denyse), Claude (Lucie), Serge (Céleste); ses petits-enfants: Martin, Julie, Mélanie, Sophie, Émilie, Guillaume, Éric et Nicolas; ses arrière-petits-enfants; ses deux soeurs: Monique et Yolande ainsi que les membres de la famille Fortin, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence la Beauportoise pour ces trois belles années attentionnées ainsi que le grand dévouement de madame Annie Bérubé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11000, Rue Des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 www.jedonneenligne.org/ fondationhsab/