DIONNE, Marcel



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 19 février 2021, à l'âge de 69 ans et 4 mois, est décédé monsieur Marcel Dionne, époux de madame Marjolaine Duguay, fils de feu madame Marie-Ange Dionne et de feu monsieur Émile Dionne. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils: François Dionne (Amélie St-Pierre) et Mathieu Dionne; ses petits-enfants: Anna-Rose Dionne et Gabriel Dionne. Il était le frère de: Michel (Ginette Turcotte), René (Ginette Ratté), André (Céline Châteauvert) et feu Pierrette (John Gagnon). Il laisse également dans le deuil son beau-père Maurice Duguay (feu Rita Lemieux); ses beaux-frères et belles-soeurs: Claire Duguay (Telmond Mercier), Patrice Duguay (Manon Cloutier), Éric Duguay (Nathalie Bouffard), Johanne Duguay (Claude Leduc) et Chantal Lemieux; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs (3e étage) du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone: 418 657-5334, site web: www.fqc.qc.ca.