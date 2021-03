DESROCHES, Roch



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 23 février 2021, est décédé, à l'âge de 70 ans, monsieur Roch Desroches, époux de madame Gisèle Gilbert. Il était le fils de feu monsieur Grégoire Desroches et de feu dame Rolande Jobin. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Gaétan Cantin) et Nathalie (Mathieu Gravel); ses petits-enfants: Zachary et Maika Gravel; son frère: Martin (Line Bernier); sa belle-mère: Marie-Claire Girard; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Gilbert: Régent (Suzanne Lebel), Jocelyn (Marielle Leblanc), Clément et Solange; son neveu Jimmy Desroches, sa filleule Émilie Caron et sa nièce Josianne Caron; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre ses petits-enfants: Xavier et Alexandre Cantin ainsi que ses frères: Réal et Victorin qui l'ont précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à Opération Enfant Soleil, via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/operationenfantsoleil/?hide_frmlist=1 La famille tient à remercier le Dr Yves Lacasse ainsi que le personnel du département oncologique de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.