BÉDARD, Gaston



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 24 février 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gaston Bédard, époux de dame Diane Roy. Il était le fils de feu dame Marie-Ange Laplante et de feu monsieur Alfred Bédard. Il demeurait à Québec.le vendredi 5 mars 2021 de 16 heures à 19 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane; ses enfants: Marilyn (Éric Marcheterre) et Etienne (Anne-Marie Cantin); ses petits-enfants: Emy, Amélia, Jules et Guillaume; sa soeur Raymonde (Claude Paquet); son frère feu Marcel Bédard (feu Ginette Lessard). Il laisse également ses beaux-frères, belles-soeurs de la famille Roy: Claude (Estelle Desrosiers), Ginette (Raynald Mercier), Patrice (Dany Aubé) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHU Saint-François d'Assise pour l'attention et la qualité des soins prodigués, spécialement la Dre Sophie Breton, la Dre Ann Montreuil pour les soins palliatifs ainsi que le personnel de la Cardiologie, de la Pneumologie et de l'Urgence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, Tél.: 418-525-4385 ou à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104, Montréal (Qc) H1N 1C1, Tél.: 1 800 295-8111.