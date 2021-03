MATTE, Sonia



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 16 février 2021, est décédée à l'âge de 45 ans, madame Sonia Matte. Elle était la fille de feu monsieur Marcel Matte et de madame Lise Laperrière. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son frère: Patrick; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la fondation de leur choix. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.