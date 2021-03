PLANTE, Pierrette Pelletier



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 7 février 2021, à l'âge de 90 ans et 1 mois, est décédée madame Pierrette Pelletier, épouse de feu monsieur Georges-Henri Plante, fille de feu madame Angéline Laveau et de feu monsieur Oscar Pelletier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie (Ludwig Lanctôt), ainsi que ses soeurs et son frère: Madeleine, Sr Jeannine ssj, et Yves (feu Violette Lavoie) Pelletier; ses beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse Plante (feu Marcel Bédard), Céline Martel (feu Jean-Guy Plante); sinsi que sa bonne amie et belle-sœur Monique Laplante (feu Roger Plante). Elle sera regrettée par ses neveux et nièces: Sylvie, Vivianne et Jacques Pelletier; Sylvie, François et Hélène Larose; Lise, Jean-François et Pierre Bédard; Jean et André Breton; Guy Dupont et Richard Patry. Pierrette a rejoint son époux feu Georges-Henri, ainsi que plusieurs membres de la famille décédés: Jean-Paul (Juliette Blais), Jacqueline, Marthe, Gaston (Jacqueline Duval), Robert, Lucille et Lorraine (Louis-Joseph Roy).Un remerciement spécial est présenté aux équipes soignantes des unités COVID-19 et des soins palliatifs de l'IUCPQ qui l'ont accompagnée avec empathie et dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Revivre https://jedonneenligne.org/revivre/