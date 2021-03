«Je suis mûr pour un bon résultat»

La vie de pilote de course professionnel comporte de belles opportunités surtout quand on est associé à de grandes entreprises comme Chevrolet.

Au bout du fil, Raphaël Lessard, particulièrement emballé, s’est empressé de nous décrire son expérience jeudi sur le circuit routier du complexe de sports motorisés Spring Mountain, dans l’État du Nevada.

Le constructeur Chevrolet organise chaque année une activité destinée à tous les pilotes qui portent ses couleurs en NASCAR.

Avec la complicité d’instructeurs chevronnés de l’école de pilotage Ron Fellows (ce Canadien qui a brillé en NASCAR dans le passé), les participants, des écuries GMS et Niece, ont été appelés à peaufiner leur technique sur circuit routier à bord de modèles Camaro.

« J’ai adoré ma journée, a avoué Lessard, en entrevue téléphonique au Journal. Plus je bouclais des tours de piste, plus je roulais vite. Si bien que j’ai été un des plus rapides quand la séance s’est terminée.

« Je suis très reconnaissant envers Chevrolet qui s’occupe beaucoup de ses pilotes. J’ai appris énormément et ça va m’être très utile quand je vais retourner courir sur des circuits routiers. »

Depuis mardi

Pour une rare fois, Lessard n’a pas fait un aller-retour d’une journée pour disputer une épreuve de la série des Camionnettes NASCAR dont la troisième étape de la saison aura lieu vendredi soir (départ prévu à 21 h) au circuit de Las Vegas.

« Nous sommes arrivés mardi, a expliqué Lessard. Après notre conversation, je vais aller faire du vélo de montagne. Ce sera un bon entraînement pour moi. »

Le Beauceron de 19 ans séjourne à l’hôtel South Point dont le propriétaire est le père de Brendan Gaughan, pilote de stock-car qui a pris sa retraite en septembre dernier.

« Cet endroit est immense avec ses boutiques, ses restaurants et son casino, de raconter Lessard. Il y a même un endroit pour organiser un rodéo. C’est la troisième fois que je m’y présente et ça m’impressionne encore. »

Première au volant d’une Silverado

Lessard s’est bien comporté lors des deux premières courses de la saison à Daytona, remportant deux victoires d’étapes, mais chaque fois les derniers tours lui ont été néfastes. Bien malgré lui.

Alors qu’il se maintenait dans le peloton de tête, il s’est retrouvé chaque fois au mauvais endroit... au mauvais moment.

« Je suis mûr pour un bon résultat, reconnaît-il. Remporter des étapes est bon pour accumuler des points, mais gagner la course est encore mieux.

« Ce sera ma troisième visite à Las Vegas, donc le tracé m’est familier. Le seul problème, c’est que je n’ai jamais roulé à bord d’une Chevrolet Silverado et qu’aucune séance d’essais ou de qualifications n’est à l’horaire. Je devrai m’adapter pendant les premiers tours. »

Le commanditaire s’implique

Le bolide de Lessard arborera les couleurs de Camping World à Las Vegas, comme celui de près d’une dizaine d’autres pilotes.

Commanditaire en titre de la troisième division majeure du NASCAR, l’entreprise américaine, qui compte plus de 200 boutiques de plein air aux États-Unis, a bonifié son implication à Las Vegas. La démarche a réussi, puisque 40 pilotes sont inscrits à la course.

Ainsi, tous ceux dont les camionnettes afficheront l’inscription Camping World en priorité auront droit à un montant initial de 15 000 $ avant même le début de la course.

Mais, ce n’est pas tout. Cette bourse sera majorée à 50 000 $ pour le gagnant, à 35 000 $ pour les quatre autres pilotes qui termineront dans le Top 5 et à 25 000 $ pour tout participant classé dans le Top 10.

« C’est une belle initiative, a souligné Lessard. Ça tombe bien, car la course de Las Vegas n’était pas prévue dans l’entente qui nous lie avec notre commanditaire Canac.

« Ma camionnette devait afficher les couleurs de Chevrolet vendredi soir, mais la compagnie a accepté de laisser la place à Camping World. »

Un des coéquipiers de Lessard, Sheldon Creed, champion défendant de la série, verra lui aussi sa Silverado identifiée aux couleurs de Camping World.

Championnat des Camionnettes NASCAR

Classement après deux épreuves

Victoires

Ben Rhodes (2)

Victoires d’étapes

Raphaël Lessard (2)

John Hunter Nemechek (2)

Prochaine épreuve

Las Vegas (ovale 1 1⁄2 mille)

Vendredi soir (départ à 21 h, heure de l’Est)

Étape 1 : fin au 45 e tour

fin au 45 tour Étape 2 : fin au 90 e tour

fin au 90 tour Distance totale : 200 tours

200 tours Engagés : 40

40 Partants : 40

Participations (2) de Lessard à Vegas

Février 2020

Grille de départ : 8 e (qualifications)

8 (qualifications) Course : 30e (abandon – accident au 90e tour)

Septembre 2020

Grille de départ : 15 e (tirage au sort)

15 (tirage au sort) Course : 20e

