Le père de Wayne Gretzky est décédé

Wayne Gretzky est en deuil de son père Walter, dont le décès a été rendu public jeudi.

Walter Gretzky est décédé à l’âge de 82 ans. Il souffrait notamment de la maladie de Parkinson et d’autres ennuis de santé. La cause exacte du décès n’a toutefois pas été dévoilée.

«C’est avec une profonde tristesse que Janet et moi partageons la nouvelle de la mort de mon père, a écrit Wayne dans une publication Twitter. Pour ma sœur et mes trois frères, papa était notre capitaine d’équipe – il a guidé, protégé et mené notre famille.»

«Pour moi, il a été la raison pour laquelle je suis tombé en amour avec le hockey. Il m’a poussé à être le meilleur que je pouvais être pas seulement au hockey, mais dans la vie. Il va nous manquer énormément, mais nous savons qu’il est de retour avec maman, et ça nous apporte la paix d’esprit.»