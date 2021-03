L’entrevue la plus attendue de l’année sera diffusée ce week-end : celle du Prince Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Mais au Québec, elle aura fort à faire pour enflammer l’audimat puisqu’elle sera présentée dimanche soir, en même temps que Star Académie et Tout le monde en parle.

Intitulé CBS Presents Oprah with Meghan and Harry, le rendez-vous télévisuel suscite énormément d’intérêt. Ses droits de diffusion ont notamment provoqué une surenchère en Angleterre, où tout ce qui touche la royauté passionne le public, rapporte Variety.

Plusieurs autres pays ont acheté l’émission, dont l’Allemagne, la Belgique, la Croatie, l’Italie, La Norvège, la Finlande, Israël et l’Australie.

Au Canada, Global la diffusera en même temps que CBS, soit dimanche à 20 h.

Contre les gros canons de TVA et Radio-Canada, qui cumulaient près de 2 400 000 de téléspectateurs dimanche dernier, selon les données préliminaires de Numéris, on voit mal comment cette «interview-choc» pourrait tirer son épingle du jeu, d’autant plus qu’elle sera offerte uniquement en anglais, mais parions que plusieurs iront jeter un coup d’œil lors des pauses publicitaires.

Capture écran CBS

Pendant deux heures

Produite par Harpo Productions, la boîte de production d’Oprah Winfrey, l’émission CBS Presents Oprah with Meghan and Harry est décrite comme «une conversation intime» de deux heures. D’après un communiqué émis par Global, l’animatrice abordera une grande variété de sujets avec Markle, incluant le mariage, la maternité et l’attention médiatique. Le prince Harry rejoindra la paire en cours de route pour parler des raisons pour lesquelles ils ont quitté la monarchie pour s’établir aux États-Unis.

Selon la tendance, l’entrevue complète devrait alimenter les journaux et sites de potins jusqu’en 2022. En effet, depuis quelques jours, les extraits de 30 secondes publiés par CBS se répandent comme des traînées de poudre. Le plus récent, mis en ligne mercredi, dans lequel Markle accuse le palais royal de «colporter des mensonges», a été disséqué dans d’innombrables articles de presse, d’autant plus qu’il coïncidait avec l’annonce que Buckingham Palace comptait examiner des accusations de harcèlement visant la duchesse de Sussex.

Autre drame, cette fois en coulisses : selon The Mirror, un tabloïd britannique, Oprah Winfrey serait «furieuse» que l’entrevue du Prince Harry au Late Late Show de James Corden ait été diffusé avant la sienne, pour une question d’exclusivité.