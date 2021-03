La mauvaise séquence des Remparts est terminée

SAGUENAY | Après trois revers de suite dans l’environnement protégé de Chicoutimi, les Remparts de Québec ont retrouvé le sentier de la victoire jeudi soir en l’emportant 3-2 sur le Drakkar de Baie-Comeau.

Même s’ils ont contrôlé la majorité de la rencontre, les Diables rouges ont tout de même joué avec le feu.

Après 40 minutes de jeu, la troupe de Patrick Roy était confortablement assise dans le fauteuil du conducteur, en avance 3-0 grâce à une domination de 28-12 à la colonne des tirs.

Ils ont toutefois accordé deux buts de suite dans la première moitié de la troisième période au Drakkar, mais, contrairement à mardi contre les Cataractes de Shawinigan, ils sont parvenus à protéger leur avance pour confirmer leur 14e victoire de la saison, à leur 24e match.

«J’ai adoré notre match, du début à la fin, a mentionné Patrick Roy. Les 40 premières minutes, on était partout sur la patinoire, on était dominants et on prenait de bonnes décisions avec la rondelle. Après leur premier but, on dirait qu’on est devenus un peu nerveux, ce qui est normal pour une jeune équipe. Je suis quand même vraiment satisfait de notre match.»

L’entraîneur des Remparts n’a pas manqué de souligner le brio du gardien de 16 ans du Drakkar, Olivier Ciarlo, qui a fait face à un barrage de 41 tirs jeudi soir.

«Pour un gars de 16 ans, il a été très impressionnant et je lui lève mon chapeau», a-t-il commenté.

Troisième pour Rousseau

Le vis-à-vis de Ciarlo, William Rousseau, a quant à lui été beaucoup moins testé, cédant deux fois sur 19 lancers pour récolter sa troisième victoire de suite.

«Je sens qu’il joue avec de plus en plus d’assurance», a analysé Roy, ce qu’a confirmé le jeune gardien de 17 ans.

«Je n’ai pas eu le meilleur début de saison, mais j’ai beaucoup travaillé avec Pascal [Lizotte, l’entraîneur des gardiens de but] sur certaines affaires qui ne marchaient pas dans mon jeu», a-t-il expliqué, ne cachant pas qu’il était difficile mentalement de rester concentré dans des rencontres où il était si peu sollicité.

Avec Lizotte, Rousseau s’est notamment attardé sur ses déplacements latéraux lorsqu’il se trouve en posture debout, notamment en modifiant la position de sa hanche.

«J’étais souvent en retard sur les jeux. Là, juste en ouvrant ma hanche, ça me permet d’aller sur le joueur avant que la rondelle arrive et je suis prêt pour une autre passe ou un lancer. Avant, je voyais que j’étais en retard, mais je ne connaissais pas la raison principale. Pascal m’a beaucoup aidé à corriger ce problème.»

Séquence difficile

Du côté du Drakkar, il s’agissait d’une quatrième défaite de suite.

«Je vais être honnête, ça commence à être assez dur. Certaines de nos quatre défaites ont été par de gros scores. Il faut vraiment apprendre à jouer 60 minutes et garder ça plus serré», a réagi le défenseur Gabriel Belley-Pelletier.

Par ailleurs, Patrick Roy dirigeait un 700e match dans la LHJMQ, jeudi. Il vient au deuxième rang chez les entraîneurs actifs, derrière Yanick Jean (966).