Petit guide pour choisir le forfait mobile le plus avantageux

Choisir le bon forfait de téléphonie mobile peut sembler laborieux : à travers la somme d’information que l’on vous transmet, comment déterminer ce qui vous sera réellement utile? Surtout, comment vous assurer d’être pleinement satisfait et de payer le juste prix? Voici quelques éléments clés qui vous permettront d’y voir plus clair.

D’emblée, sachez que la tendance est de plus en plus à la flexibilité et aux forfaits personnalisés. Le fournisseur d’Internet et de téléphonie Fizz s'inscrit d'ailleurs dans cette lignée en se distinguant par sa manière audacieuse de simplifier la vie de ses clients.

Voici six caractéristiques à rechercher lors de votre prochain magasinage de forfait de téléphonie mobile:

1. Une personnalisation qui répond à vos besoins

Avant toute chose, évaluez vos besoins. Cela vous permettra de déterminer les critères de sélection et d’éviter les regrets. Un bon forfait est totalement personnalisable, notamment pour ce qui est de la messagerie vocale, des textos et des appels illimités ou encore de la zone de couverture.

Fizz propose des forfaits 100 % personnalisables qui offrent une autonomie complète dans la constitution d’un forfait. Que votre appareil mobile provienne de chez Fizz ou d’ailleurs, qu’il soit dernier cri ou presque vintage, vous pouvez moduler le forfait à tout moment, sans minimum requis.

2. Une grande flexibilité

Puisqu’il est impossible de prédire l’avenir, il vaut mieux se tourner vers un forfait flexible qu’il est possible d’ajuster à tout moment. Chaque mois, Fizz permet d’ailleurs d’ajuster à la baisse le forfait en vue du prochain mois. Fini le gaspillage!

Aussi, avec Fizz, les modifications sont faciles à effectuer par vous-mêmes. Pas de déplacement prévu prochainement? Réduisez votre couverture. Plus besoin de parler au téléphone dans le cadre de votre nouvel emploi? Retirez les minutes de votre forfait. Ainsi, chaque option peut facilement être ajoutée ou modifiée en ligne afin de créer un forfait qui correspond réellement à l’utilisation qui en est faite.

3. La possibilité de conserver vos données inutilisées

N’est-ce pas décevant de constater que les données payées, mais inutilisées, sont pour ainsi dire «perdues» chaque mois dans le cadre d’un forfait classique? Au moment de choisir un forfait, misez sur celui qui transfère vos données automatiquement au prochain mois, vous permettant ainsi de les utiliser pleinement au moment où vous en avez réellement besoin.

À cet égard, Fizz propose en exclusivité le transfert de données mobiles excédentaires au mois suivant ou à d’autres membres Fizz.

4. Un tarif abordable sans négociation ni échéance

Gardez en tête qu’un bon forfait mobile peut être complet sans être dispendieux. N’oubliez pas que lorsqu’on vous propose des prix promotionnels de courte durée, vous devrez les renégocier au bout d’un moment. Autrement, vous pourriez devoir payer un prix beaucoup plus élevé pour continuer de bénéficier du même service.

Pour éviter la chasse aux promos et la négociation de réductions, Fizz offre des forfaits abordables en tout temps, pour tous, c’est-à-dire à ses clients les plus fidèles comme à ceux qui se joignent à eux pour la première fois.

5. Un appareil qui vous convient

En fondant uniquement votre choix de fournisseur sur le prix des appareils qui y sont offerts, vous pourriez vous retrouver avec un forfait qui ne vous convient pas.

Chez Fizz, vous pouvez choisir parmi les appareils offerts, apporter votre propre appareil ou encore profiter de l’offre de téléphones Seconde chance.

Les appareils Seconde chance sont proposés au meilleur prix avec une garantie de 6 mois. De quoi faire d’une pierre deux coups (de fil !).

6. Des récompenses alléchantes

La fidélité de la clientèle est importante pour toute entreprise. Ainsi, il peut être très avantageux de faire valoir vos nombreuses années de loyauté lors du choix d’un forfait.

À cet égard, Fizz ne rate jamais une occasion de gâter ses membres avec le programme Mes récompenses. Chaque mois, les récompenses bonifient la valeur d’un forfait avec des données mobiles supplémentaires ou diminuent son coût avec des rabais en dollars.

Au moment de choisir un forfait, Fizz propose une prime de référence qui offre une remise de 25$ au client et à la personne référée. Plus vous invitez d’amis, plus les économies sont grandes. Il est même possible de trouver un ami virtuel avec qui partager un code de référence directement sur la page Facebook de Fizz.

Enfin, au moment de choisir un forfait mobile, prenez bien le temps de déterminer ce qui est important pour vous. Il sera ainsi beaucoup plus facile de faire la lumière parmi le large éventail de possibilités et de faire une bonne affaire.

Pour en apprendre davantage sur Fizz ou pour créer votre propre forfait mobile sur mesure, rendez-vous à fizz.ca.