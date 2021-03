Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 5 mars:

«Les Schtroumpfs»

Chassés de leur village par le méchant Gargamel, les Schtroumpfs sont aspirés dans un vortex qui les propulse au cœur de New York, au beau milieu de Central Park. Cherchant un moyen pour rentrer chez eux, le grand Schtroumpf, la Schtroumpfette et le reste du village tombent sur les Winslow qui vont les aider à retrouver leur chemin.

Vendredi, 13 h, Yoopa.

«Les gardiens de la galaxie»

Peter Quill (Chris Pratt) est traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe. Lorsqu’il en découvre les pouvoirs, il va conclure une alliance fragile avec quatre aliens: Rocket, Groot, Gamora, et Drax. Il va les convaincre de livrer une ultime bataille pour sauver la galaxie.

Vendredi, 14 h, Noovo.

«Ça finit bien la semaine»

Julie Bélanger et José Gaudet reçoivent notamment Brigitte Boisjoli qui vient parler de sa nouvelle émission sur Évasion. Charlotte Cardin devrait faire quelques confidences sur son premier album, tandis que Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse vont évoquer leurs souvenirs de hockey.

Vendredi, 19 h, TVA.

«La table de Kim»

Avec ses invités Christine Beaulieu, My Lien, India Dejardins et Olivier Bernard, alias le Pharmachien, Kim Thuy va échanger sur la part du risque dans toutes les formes de réussite. Est-ce qu’on en prend davantage en vieillissant ou devient-on plus frileux avec le temps? Les invités vont aussi répondre à la question : l’amour est-il un risque?

Vendredi, 20 h, ARTV.

«L’origine de mes espèces, la genèse»

En 2019, Michel Rivard a créé un spectacle entre le théâtre et la chanson, racontant l’histoire de ses parents et les circonstances de sa naissance. Dans ce documentaire, il revient sur cette création et donne des clés pour mieux comprendre sa démarche, entrecoupé d’extraits du spectacle.

Vendredi, 22 h, Télé-Québec.

«Succession»

Premier épisode de cette nouvelle série qui met en scène Logan Roy (Brian Cox), le magnat des médias et PDG de Waystar Royco. Celui-ci va surprendre tout son entourage en annonçant, le jour de ses 80 ans, qu’il compte rester à son poste jusqu’à sa mort. Mais cette décision ne semble pas forcément réjouir ses quatre enfants qui attendaient en secret que la place se libère.

Vendredi, 22 h, Canal D.

«Les sacrifiés 3»

Barney Ross (Sylvester Stallone) décide de remplacer ses vieux alliés par des jeunes mercenaires pour capturer Conrad Stonebanks (Mel Gibson), un redoutable trafiquant d’armes recherché par les autorités. Ils n’auront toutefois qu’une seule chance de l’attraper au cours d’une mission particulièrement dangereuse.

Vendredi, 22 h 35, TVA.