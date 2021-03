Transferts en santé: les provinces réclament une augmentation de 28 milliards $

François Legault et ses homologues des autres provinces réclament une augmentation massive et «immédiate» des transferts en santé du fédéral, faisant graduellement passer ceux-ci des 42 milliards $ actuels à 70 milliards $.

«C’est plus le temps des beaux discours, c’est le temps d’agir», a lancé François Legault en ouverture d’une conférence de presse conjointe avec six autres premiers ministres provinciaux, jeudi après-midi.

C’est à l’unisson que ceux-ci ont accusé Ottawa de traîner la patte en matière de transferts fédéraux pour les coûts de la santé, qui ont explosé depuis le début de la pandémie de COVID-19.

«Les premiers ministres pressent le gouvernement fédéral d’accroître immédiatement sa contribution aux coûts des soins de santé en la faisant passer de 22 % à 35 % des dépenses de santé des provinces et des territoires, représentant une augmentation de 28 milliards $, passant alors de 42 à 70 milliards $, et de la maintenir à ce niveau au fil du temps à l’aide d’un taux de croissance annuel minimal de 5 %», est-il détaillé dans un communiqué de presse conjoint.

«C’est un problème qui peut sembler technique pour plusieurs personnes», mais qui est très important pour la santé financière des provinces, a précisé M. Legault.

Soulignons qu’actuellement, les provinces paient 78 % des coûts de santé.

Le gouvernement de Justin Trudeau avait tenté d’attacher des conditions aux augmentations de ces transferts, mais M. Legault a martelé que la santé est une compétence provinciale, et que ces fonds ne devraient être attachés à aucune condition.

«Une analyse récente des ministres des Finances des provinces et des territoires démontre qu’une fois la pandémie de COVID-19 terminée, la situation financière du gouvernement fédéral s’améliorera rapidement, tandis que les provinces et les territoires feront face à un risque de déficits successifs et croissants, principalement en raison des pressions financières occasionnées par les coûts des soins de santé», ont alerté les premiers ministres.