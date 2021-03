Variant suspecté dans une école primaire de Saint-Raymond

La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Centre de services scolaire de Portneuf confirment la présence d’un cas de COVID-19 pour lequel il y a suspicion d’un variant, au pavillon Marguerite-d'Youville de l’école de la Grande-Vallée, à Saint-Raymond.

Afin de mieux évaluer la situation, la Direction de santé publique adopte une approche prudente en vue de circonscrire toute transmission possible par un variant. L’école, qui est fréquentée par 400 élèves, est fermée en raison de la semaine de relâche.

Les élèves et les employés de l'école peuvent recourir aux services de la Clinique mobile du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui se présentera au gymnase de l’école de la Grande-Vallée – Pavillon Marguerite d’Youville, à compter du 4 mars. Pour éviter les rassemblements, les personnes doivent se présenter à l’heure réservée pour le groupe de leur enfant, tel qu'indiqué dans la lettre reçue de la santé publique.

Il est aussi possible de se présenter dans l’un des centres de dépistage de la région, dont celui situé à Donnacona.

Dépistage du Parc Colbert

suspension temporaire des activités à la suite d'un problème électrique

Entre-temps, une panne électrique survenue plus tôt mercredi a forcé la suspension des activités au Centre désigné de dépistage (CDD) du Parc Colbert à Sainte-Foy. La présence d’une odeur de gaz à la suite de l’installation d’une génératrice sur place, a nécessité le déplacement des activités vers les installations du Centre de foires d’ExpoCité. La capacité des équipes au CDD du Centre de foires sera rehaussée afin de répondre adéquatement aux besoins de la population d’ici à la réouverture du CDD du Parc Colbert.

L’augmentation temporaire de l’achalandage causée par le déplacement des activités au CDD du Centre de foires pourrait signifier une hausse du temps d’attente. C’est pourquoi le CIUSSS de la Capitale-Nationale recommande aux usagers de se préinscrire avant leur dépistage afin d’alléger le temps d’attente sur place. La pré-inscription peut se faire dans le cadre de l’autoévaluation des symptômes via la page Web Quoi faire en cas de symptômes de la COVID-19 sur le portail quebec.ca.

Le CIUSSS vise la reprise des activités au CDD du Parc Colbert dès samedi matin. Quelques personnes sur place ayant été légèrement incommodées par l’odeur de gaz ont été rapidement prises en charge et évaluées par les services d’urgence et les équipes de santé publique du CIUSSS. De plus, le Service de protection contre l'incendie de Québec (SPCIQ) a évalué les lieux et confirmé la sécurité de ceux-ci.