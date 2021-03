Violence familiale: un programme gratuit de chirurgies esthétiques du visage à des victimes

Des femmes victimes de violence familiale, qui souffrent notamment de fracture au nez, peuvent bénéficier gratuitement de chirurgies esthétiques du visage.

Expliquant que ses chirurgies esthétiques nasale et faciale ne sont pas couvertes par le système de santé publique, la Fondation Faciale du Canada recueille des fonds pour les proposer aux victimes de violence familiale, en majorité des femmes.

Le programme de Violence familiale de cette nouvelle Fondation propose gratuitement ces chirurgies pour réparer cicatrices et difformités afin d’aider les victimes à surmonter les douloureux souvenirs de leur passé.

C’est à la Clinique Face MD, une clinique de chirurgie esthétique du quartier Westmount, qu’est offert ce programme. Le directeur, le Dr Sami Moubayed, est un chirurgien ORL et cervico-facial, surspécialisé en plastie faciale. Professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal, il est présenté comme le premier chirurgien à introduire la rhinoplastie ultrasonique au Québec.

«La rhinoplastie ultrasonique est une technique qui permet de sculpter les os nasaux avec des ultrasons, sans endommager les tissus mous avoisinants, permettant des résultats plus précis et une récupération plus rapide», a fait savoir la clinique par communiqué.

Pour bénéficier de l’initiative, il faut remplir certains critères, dont d’être sorti de la situation de violence familiale depuis au moins 12 mois et de ne pas avoir les moyens d’avoir accès à une chirurgie esthétique du nez ou du visage.

Organisation à but non lucratif, la Fondation Faciale du Canada s’est donné comme objectif d’améliorer la qualité des soins en chirurgie plastique et reconstructive du visage.