Bombardier fait miroiter de très juteux profits... en 2025

Un bénéfice d’exploitation de 1,5 milliard $ US en 2025 ? C’est l’ambitieuse prévision qu’a dévoilée hier Bombardier dans l’espoir de redonner confiance à des investisseurs qui ont été échaudés plus souvent qu’à leur tour.

Comment ne pas se montrer sceptique compte tenu de toutes les promesses non tenues par l’entreprise québécoise ?

« C’est une question que beaucoup de monde se pose parce que c’est vrai, je pense, qu’on a pu décevoir, dans les dernières années, sur notre performance financière », a admis le PDG de Bombardier, Éric Martel, au cours d’une conférence de presse téléphonique.

On se rappellera qu’en 2015, quelques semaines après l’annonce d’un investissement de 1,3 milliard $ de Québec dans Bombardier, le prédécesseur de M. Martel, Alain Bellemare, avait prédit que l’entreprise allait enregistrer des revenus de plus de 25 milliards $ US en 2020.

En réalité, le chiffre d’affaires a été de moins de 15 milliards $ US l’an dernier, en incluant l’ancienne division ferroviaire, récemment cédée à Alstom.

En poste depuis près d’un an, Éric Martel a présenté hier aux analystes financiers sa feuille de route pour ramener Bombardier sur le chemin de la croissance et de la rentabilité.

« Conservateur »

« Notre plan est conservateur sur les cadences [de production] et sur les prix [de vente], alors il est réalisable. Et si nous avons un peu de vent de dos, nous avons la possibilité de faire mieux », a assuré M. Martel.

Depuis l’entrée en service du jet de luxe Global 7500 et la cession de la C Series à Airbus, en 2018, Bombardier n’a plus d’investissement majeur en cours, ce qui réduit l’« incertitude », a soutenu l’ancien grand patron d’Hydro-Québec.

De plus, a-t-il insisté, le nouveau plan ne s’appuie pas sur une augmentation des volumes de production, mais plutôt sur des réductions de dépenses de 400 millions $ US par année, dont 325 millions $ US ont déjà été identifiés.

Dans le cadre de cet exercice, Bombardier a annoncé le mois dernier 1600 nouvelles suppressions de postes, dont 700 au Québec.

Nouveaux centres de service

En 2025, Bombardier entrevoit des revenus de 7,5 milliards $ US, contre 5,6 milliards $ US l’an dernier. L’entreprise estime que les ventes d’avions et le service après-vente contribueront à la croissance à parts égales.

De nouveaux centres de service ont récemment ouvert ou ouvriront prochainement à Londres, Berlin, Miami, Singapour et Melbourne.

Pour en arriver à un bénéfice d’exploitation de 1,5 milliard $ US, Bombardier table sur une marge d’exploitation de 20 %. Or, celle-ci était de moins de 5 % l’an dernier.

En fin de séance, hier, l’action de Bombardier a soudainement bondi pour clôturer à 65 cents, en hausse de 8,3 %, à la Bourse de Toronto.