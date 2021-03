Ça sent les élections hâtives à Ottawa

Justin Trudeau s’entête à vouloir nous plonger dans une élection générale dès que la deuxième vague de cette pandémie s’estompera suffisamment. Il piaffe d’envie et profite de chaque instant devant les caméras que cette crise sanitaire sans précédent lui offre.

Son avance sur son principal rival semble se solidifier de plus en plus.

Les rivaux pan-canadiens

Les troupes d’Erin O’Toole ont glissé sous la barre des 30 % dans le plus récent coup de sonde Léger.

Le NPD semble profiter de la dégringolade conservatrice pour le moment.

Ça peut étonner, mais le côté populiste et l’attrait pour les travailleurs qui se sentent exclus du club libéral ont souvent fait en sorte qu’il y a plus de permutabilité des votes bleu-orange que les idéologies des deux partis pourraient le laisser croire.

Comme d’habitude, le défi du NPD sera d’empêcher un glissement de ses votes annoncés vers les libéraux, si les choses se corsent.

L’appel des libéraux aux électeurs progressistes d’empêcher les barbares conservateurs de traverser les fortifications a d’ailleurs souvent porté fruit.

Les verts auraient dû profiter de l’arrivée de leur nouvelle cheffe engagée et articulée. Annamie Paul est une bouffée d’air frais dans le paysage politique canadien.

Plus bilingue que O’Toole et Singh, elle avait tout pour attirer les nombreux électeurs québécois pour qui l’environnement et le développement durable sont essentiels.

Son absence du Parlement et la pandémie ont malheureusement rendu sa tâche presque impossible.

C’est désolant de voir Elizabeth May tenter d’accaparer les micros comme elle l’a fait encore cette semaine, pour fustiger... les autres partis d’opposition (et soutenir les libéraux !).

Le Bloc

De son côté le Bloc, fort de ses nombreux vétérans de l’époque Duceppe, fera campagne sur des thèmes classiques.

Blanchet doit faire attention de ne pas sombrer dans le piège qui a fait trébucher son prédécesseur il y a une décennie, lors de la vague orange.

Ses harangues deviennent prévisibles et traduisent une impatience qui frôle le ressentiment.

Il faut aussi qu’il mette un produit alléchant dans la fenêtre de sa boutique, pas juste des admonitions.

La question de l’urne

Trudeau a passé les dernières semaines à cocher des cases de promesses non tenues même si le résultat est inégal. Une proposition sur les armes à feu et une politique linguistique étaient au rendez-vous.

Il a renouvelé les nombreux programmes d’aide et de subventions de la pandémie jusqu’au... mois de juin.

Son thème principal est facile à deviner : nous étions là pour vous et votre famille, les conservateurs amèneront l’austérité qui vous ferait mal.

Le budget Freeland mettra le contraste en évidence avec des promesses de dépenser encore des centaines de milliards de dollars. Ce sera une invitation téméraire aux conservateurs de voter contre.

On dit qu’une semaine est une éternité en politique.

À cette mesure, la campagne comportera une bonne demi-douzaine d’éternités. Un scandale caché au sein du militaire par ci, un évènement « blackface » par là ou une troisième condamnation de monsieur Trudeau par le commissaire à l’éthique pourrait tout faire basculer.

Pour l’instant, les vieux pros de la « machine rouge » font leur mise au point pour une promenade à la fin du printemps qu’ils souhaitent sans nids-de-poule.

RECTIFICATIF : Un lecteur assidu de l’Ouest canadien a remarqué que dans ma chronique de mardi, j’ai commis une erreur en parlant de l’aéroport de Winnipeg. En fait, il est nommé pour James Armstrong Richardson senior, associé à l’histoire de l’aviation canadienne, et non à son fils James Armstrong Richardson junior, ex-ministre sous Pierre Elliott Trudeau. Mes excuses.