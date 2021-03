Cafés spéciaux pour dimanches gourmands

Une once d’alcool, des épices, un peu de sirop ou une touche de crème fouettée suffisent pour faire du café du dimanche un moment de fête. Voici quelques produits québécois qui mettront de la joie dans vos matins de congé.

Miele Crème

Photo courtoisie

Cette version montréalaise du classique amaretto italien se déguste comme un fabuleux dessert. Une once ou deux, additionnée d’un peu de sucre, ou pas, donne un doux parfum de pâte d’amande à votre café. Le Miele Crème apporte une touche crémeuse, mais on peut l’allonger avec du lait, pour un délicieux latte.

Sirop de falernum Prosyro

Photo courtoisie

Vous rêvez d’un café chaï, épicé à souhait ? Nul besoin de faire infuser cardamome, anis étoilé, cannelle, gingembre, dans le lait, ni d’ajouter du sucre, le sirop de Falernum Prosyro fait des merveilles ! Entre deux et quatre cuillerées et hop, il suffit d’allonger avec du lait, au goût! En passant, ce sirop passe-partout fait d’excellents cocktails !

Brandy Georges-Etienne

Photo courtoisie

Rien de mieux qu’une once de ce brandy de pommes des Laurentides pour réaliser le célèbre café viennois, surmonté de crème fouettée. Pensez à givrer le bord du verre, en le trempant dans un peu de jus de citron ou de lime, puis du sucre. Quel délice !

Hywilde, liqueur de café

Photo courtoisie

Liqueur de café fabriquée en Outaouais, la Hywilde est parfaite pour concocter le complexe café brésilien, à raison d’une demi-once, complétée de la même quantité de liqueur d’orange et d’une once de brandy. N’oubliez pas de le faire flamber ! Un spectacle pour les yeux et les papilles.

Alchimia Crème d’érable

Photo courtoisie

Une vraie douceur que cette crème d’érable fabriquée à Québec. Un alcool fin, alliant la fraîcheur de la crème, les arômes complexes de l’érable et le tranchant de l’alcool. Nous voici transportés en enfance, quand le pain tout chaud sortait du four et qu’on le garnissait de beurre d’érable et de crème. Du printemps dans notre café !

Whisky à l’érable Tomahawk

Photo courtoisie

Solide et réconfortant, concoctez-vous un bon café bien sucré et plein d’arômes avec le Tomahawk. Ce whisky canadien est fabriqué avec du sirop d’érable pur de la Cabane à Boubou de Shefford, également producteur de sirop d’érable biologique vieilli en fût de whisky. Nous voilà transportés à la cabane à sucre !