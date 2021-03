COVID-19: les citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean vaccinés d'ici la fin juin

Tous les citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui désirent se faire vacciner contre la COVID-19 pourront recevoir leur première dose d'ici la fin juin.

Les autorités régionales de la santé ont aussi réussi à recruter suffisamment de personnel pour travailler dans les six sites de vaccination identifiés dans la région.

Plus de 600 personnes ont soumis leur candidature pour aider pendant la campagne de vaccination régionale. Déjà 300 personnes ont été recrutées et entreront en poste progressivement.

«Au plus fort de la campagne, on devrait être jusqu'à 400 personnes sur les sites, incluant les gens qui vaccinent, les accompagnateurs et la sécurité», a indiqué le directeur de la campagne, Marc Thibault.

La vaccination est suspendue depuis une semaine dans la région. Elle pourra reprendre la semaine prochaine alors que 3500 doses du vaccin Pfizer sont actuellement en route.

«On va compléter la vaccination des quelques résidences privées pour aînés et samedi le 13 mars, on va ouvrir nos sites comme prévu», a précisé M. Thibault.

Les gestionnaires de ces sites sont déjà sur le terrain.

«Ils reçoivent de la marchandise. On a encore des fournitures qui entrent. Nos sites sont prêts à 80, 90%», a-t-il mentionné.

Au total, 14 500 plages de rendez-vous sont offertes dans la région. Déjà plus 10 000 ont trouvé preneur et demeurent réservées aux personnes âgées de plus de 80 ans.

Les 70 ans et plus doivent toutefois encore patienter.

«Aussitôt qu'on aura des confirmations pour les quantités de vaccin à recevoir, je peux rassurer la population, on va faire les annonces et ouvrir les rendez-vous», a assuré Marc Thibault.

Il estime qu'au plus fort de la campagne, environ 30 000 doses de vaccins seront administrées par semaine au Saguenay–Lac-Saint-Jean.