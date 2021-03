Deux femmes tuées à Sainte-Sophie: rien ne laissait présager un tel drame, selon une proche

Selon une proche de Myriam Dallaire, qui a été tuée violemment avec sa mère lundi dernier, rien ne laissait présager ce drame qui s’est déroulé à Sainte-Sophie, dans les Laurentides.

«C’est un cauchemar. Même aujourd’hui, on dirait que ce n’est pas réel», a confié Kelly-Ann Paquette en entrevue à TVA Nouvelles.

Lundi soir, Myriam Dallaire, 28 ans, et sa mère, Sylvie Bisson, 60 ans, ont été tuées à coups de hache dans leur résidence.

Le suspect, identifié comme étant Benjamin Soudin, formait un couple avec Mme Dallaire jusqu’à tout récemment.

Mme Paquette pense que les choses ont dégénéré dans les tout derniers jours, assurant ne pas croire que son amie aurait «enduré» de la violence conjugale.

«Connaissant Myriam, ce n’est pas quelque chose qu’elle aurait enduré longtemps. Ça devait être récent parce que c’était une tête forte, ce n’était pas quelqu’un qui se laissait marcher sur les pieds», a-t-elle dit vendredi.

«C’était quelqu’un qui était à son affaire. Je ne pense pas que pour sa sécurité et celle de son fils, elle serait restée là-dedans.»

Appel à la générosité

Kelly-Ann Paquette tient à soutenir la famille de Myriam Dallaire et surtout son petit garçon, Léandre.

«Elle l’a tellement attendu son garçon. Ça lui a pris sept ans pour tomber enceinte. Ça me déchire de savoir qu’il ne pourra pas se rappeler de sa mère, qu’il ne pourra pas voir tout l’amour qu’elle avait à lui donner. Il en aurait eu à profusion», a-t-elle raconté.

Mme Paquette a donc décidé de lancer une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe pour aider à financer les études que le garçon pourrait vouloir faire plus tard.

«J’aimerais ça qu’ils puissent vivre leurs deuils tranquilles, sans ce souci-là», a-t-elle dit au sujet de la famille des deux femmes tuées violemment.

La famille touchée par les messages des Québécois

Par ailleurs, la sœur et la fille des victimes, Kassandra Dallaire, a tenu à remercier la population de son soutien.

«Mon père, Léandre et moi remercions du plus profond de notre cœur tout le monde pour leur générosité, leur soutien et leur amour. Nous sommes très touchés et reconnaissants. Nous ressentons le support de tout un chacun», a-t-elle fait savoir à TVA Nouvelles dans une déclaration.

Si vous avez besoin d’aide

SOS Violence conjugale

www.sosviolenceconjugale.ca

1 800 363-9010

Centre d’aide aux victimes d’acte criminel

www.cavac.qc.ca

1 866 le CAVAC (532-2822)

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)