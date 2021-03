La Fondation du CHU de Québec a choisi une formule innovante pour remplacer l’édition 2021 du Bal des Grands romantiques et propose l’événement EN AMOUR AVEC LA VIE afin de soutenir financièrement la santé des gens d’ici. Le 17 mars, la communauté d’affaires, ainsi que les milieux socioéconomiques et politiques de Québec et d’ailleurs, sont conviés à un talk-show de 60 minutes animé par Marie-Claude Barrette. De prestigieux invités dont Mélissa Gilbert, vice-présidente exécutive et leader, Affaires financières chez Beneva, François Dion, président et directeur général de Levio, ainsi que des invités du CHU de Québec-Université Laval discuteront des réflexions qu’a soulevées la pandémie ainsi que des possibilités qui se sont révélées à eux. De plus, le chanteur Damien Robitaille rendra un hommage musical au personnel soignant du CHU de Québec – Université Laval. L’événement présenté par Québecor se veut une opportunité de célébration de la résilience humaine et prévoit également des activités de réseautage, un encan virtuel et des témoignages.