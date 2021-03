En voiture!

C’est parti! Mars, le Mois du Salon de l’auto est bien entamé et rassemble les passionnés d’automobiles sur la plateforme virtuelle moisdusalondelauto.com réunissant plus de 120 concessionnaires d’automobiles de la grande région de Québec. N’hésitez pas à les appeler ou à clavarder avec eux pour prendre rendez-vous et leur rendre visite!

Des capsules inédites sur les nouveautés automobiles et diverses facettes de l’industrie (Bugatti, Lamborghini, McLaren, Esthétique automobile, Guide de l’Auto, CAA-Québec, Faire carrière dans l’industrie, Les Belles Autos d’hier, etc.) combleront la curiosité des amateurs, tout comme le podcast Sans détour sur les véhicules électriques. Une panoplie de concours feront également des heureux, tandis que la Zone Familiale Normandin divertira petits et grands.

Comme l’explique Charles Drouin, directeur général du Salon International de l’auto de Québec (SIAQ), «grâce au Mois du Salon de l’auto, nous espérons satisfaire le besoin qu’ont les passionnés d’automobile de s’informer tout en s’amusant. C’est ce que leur apporte le SIAQ chaque année et nous nous sommes donné le mandat de leur offrir une expérience similaire malgré la pandémie».

«La satisfaction des consommateurs est la priorité numéro 1 des concessionnaires membres de la Corporation Mobilis. Chaque année, nous organisons le SIAQ en conséquence et 2021 ne fera pas exception, car le site Web sera une vitrine exceptionnelle pour découvrir les nouveaux modèles», précise Guy Duplessis, président du SIAQ.