Formule 1: Lance Stroll, un pari à essayer?

Le pilote canadien Lance Stroll et le reste des athlètes sur la grille de départ entameront la saison de Formule 1 dans trois semaines, avec une épreuve à Bahreïn, et le site de paris sportifs Bet99 a sorti une panoplie d’offres, dont une qui pourrait favoriser le pilote d’Aston Martin.

Encore cette année, Lewis Hamilton est le grand favori et il s’est vu remettre une cote (-312) qui va en ce sens. Toutefois, la plateforme canadienne a inclus une offre qui permet aux parieurs de prédire lequel des pilotes obtiendra le plus de points, en excluant les pilotes de Mercedes, Ferrari et Red Bull, les trois grandes écuries sur la piste.

Le Canadien de 22 ans est le cinquième favori de cette catégorie, avec une cote de +800. Il est devancé par quatre autres pilotes, soit son coéquipier chez Aston Martin Sebastian Vettel (+200), les pilotes de McLaren Daniel Ricciardo (+200) et Lando Norris (+250), ainsi que l’ancien champion du monde Fernando Alonso (+500), qui effectue son grand retour en Formule 1 sous le drapeau de l’écurie Alpine.

Même si Stroll peut s’avérer un pari risqué, il peut aussi rapporter beaucoup. L’écurie Aston Martin, anciennement connue sous le nom de Racing Point, a terminé la campagne 2020 au quatrième rang du classement des constructeurs. Elle a donc la voiture pour permettre à Stroll de faire un autre grand pas vers l’avant et d’engranger quelques points, lui qui pourra aussi bénéficier de la grande expérience de son coéquipier, un ancien champion du monde. En 2020, le pilote canadien a plus que triplé son total de points comparativement à la saison précédente, et plus de constance dans ses performances lui permettra d’espérer un meilleur sort en 2021.

Ricciardo et Vettel méritent toutefois les honneurs de favoris dans cette catégorie, eux qui devraient être les conducteurs numéro un de leur écurie respective.