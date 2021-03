La nervosité s’invite au championnat mondial courte piste

L’équipe masculine a bien amorcé le championnat mondial, vendredi, à Dordrecht, aux Pays-Bas, alors que les trois patineurs inscrits dans les épreuves individuelles ont atteint la ronde demi-finale.

Charles Hamelin, Maxime Laoun et Steven Dubois ont tous obtenu leur billet dans les épreuves du 500 m, du 1000 m et du 1500 m pour la ronde de demi-finale.

À sa première course depuis un an, le vétéran Charles Hamelin, qui dispute son 17e championnat mondial, avait hâte de briser la glace. «J’étais vraiment excité en marchant vers l’aréna, a-t-il raconté. J’avais hâte d’affronter des patineurs d’autres pays et de montrer que nous avions travaillé fort à l’entraînement malgré la pandémie. Ce championnat est différent des 16 autres parce que nous sommes confinés à notre chambre et qu’on ne fait pas d’activités de groupe comme c’est le cas habituellement en voyage, mais c’est le prix à payer pour pouvoir patiner.»

À la lumière de ses premiers coups de patin, Hamelin est confiant plus que jamais en prévision des deux dernières journées. «Je me sens super bien, et ça augure bien pour les deux dernières journées. Je suis en forme et j’ai de bonnes jambes. Je suis confiant et j’ai de très grandes attentes.»

À sa première course depuis sa terrible blessure à une jambe lors d’un entraînement le 22 novembre 2019, Laoun avait des papillons dans l’estomac quand il a pris le départ. «La première course a été difficile parce que j’ai eu de la difficulté à gérer le stress, a-t-il raconté. Je sentais tout mon corps vibrer. Mon objectif était de passer toutes les courses, et c’est atteint. Il ne reste maintenant que les courses amusantes avec la possibilité de se battre pour des médailles.»

Victime d’une chute dont il s’est heureusement sorti indemne, Dubois était lui aussi envahi par un stress important. «J’étais vraiment stressé et en plus je me suis retrouvé dans la même vague que Maxime à ma première course. J’espère avoir disputé toutes mes mauvaises courses de l’année, aujourd’hui [vendredi]. J’étais passif, mais je vais être proactif et foncer lors des prochaines courses.»

Femmes

Chez les femmes, Florence Brunelle disputait sa première compétition internationale chez les seniors. La patineuse de Trois-Rivières poursuivra sa route sur 500 m et 1500 m, mais elle a été écartée sur 1000 m alors que Courtney Sarault s’est qualifiée sur les trois distances.

«J’ai vécu une belle expérience et j’ai appris, a mentionné la patineuse de 17 ans. Je profite du moment présent. Les vétérans de l’équipe m’aident à garder mon calme et à être fière de ce que je fais. J’avais vraiment des papillons à ma première course. Je suis contente de ma première journée et j’ai hâte d’en vivre d’autres.»