Les Flames congédient leur entraîneur-chef

Les Flames de Calgary ont congédié leur entraîneur-chef, Geoff Ward, tôt vendredi matin.

C’est l’instructeur d’expérience Darryl Sutter qui prendra la relève derrière le banc de l’équipe. Les Flames traversent une période creuse, eux qui ont perdu six de leurs 10 derniers matchs. Ce congédiement a été annoncé quelques minutes après une convaincante victoire de 7 à 3 aux dépens des Sénateurs d'Ottawa. Les Flames pointent présentement au cinquième rang de la section Nord avec 11 victoires en 24 matchs.

Il s’agira d’un deuxième passage en tant qu'entraîneur-chef pour Sutter à Calgary, lui qui a occupé les mêmes fonctions entre 2002 et 2006 et qui a aussi été le directeur général de la formation albertaine entre 2003 et 2010. Sutter a aussi été à la barre des Blackhawks de Chicago, des Sharks de San Jose et des Kings de Los Angeles, avec qui il a remporté la coupe Stanley en 2012 et 2014.

Quant à lui, Ward était en poste depuis le 29 novembre 2019. Il s’agissait de sa première expérience comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale.