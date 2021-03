LHJMQ: un outil de plus pour les études

Le commissaire de la LHJMQ Gilles Courteau n’a jamais caché que le programme de bourses d’études mis en place depuis plusieurs années est l’une de ses plus grandes fiertés en carrière. Toutefois, malgré toute la promotion qu’elle en fait, la LHJMQ doit encore travailler d’arrache-pied pour se débarrasser de sa réputation de ligue qui ne priorise pas les études.

On le voit, chaque année, lors du repêchage lorsque des jeunes québécois hésitent entre choisir le circuit Courteau ou prendre la voie des collèges américains, souvent pour des raisons académiques.

Mercredi dernier, la LHJMQ s’est associé à la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) et la Fondation Molson pour bonifier l’encadrement aux études des joueurs du circuit. Cette association permettra entre autres la mise en place de suivi personnalisé avec les joueurs, de simulation d’entrevue d’embauche, de mentorat, d’opportunité de réseautage et de stages en entreprise, rémunérés ou pas.

« Il ne faut pas se le cacher, à aller jusqu’à il y a environ 20 ans, ce n’était pas une priorité d’aller à l’école. Maintenant, ce n’est plus le cas. La différence avec les collèges américains par exemple, c’est quoi doit gérer des jeunes qui viennent de différents niveaux scolaires, du secondaire à l’université. Ce que les gens doivent réaliser, c’est que lorsque tu viens jouer junior majeur, l’équipe et la ligue va constituer un programme scolaire en fonction de ton niveau. »

Pour illustrer son point. M. Courteau donne l’exemple du gardien William Rousseau des Remparts de Québec. Ce dernier avait hésité avant de joindre la LHJMQ mais il l’avait fait à condition de pouvoir suivre un cours de pilotage d’avion, ce à quoi les Diables rouges ont acquiescé.

« Il n’y a pas de meilleur véhicule promotionnel que les joueurs qui le vivent. Je n’ai jamais entendu personne dire : voici ce que je m’étais fait promettre et ce n’est pas arrivé. Il y a toujours des ajustements à faire mais aucun joueur n’a quitté notre ligue à cause d’un manque d’encadrement scolaire. »

BOURSES

À l’heure actuelle, le programme de bourses de la LHJMQ prévoit une aide pouvant aller jusqu’à 6000 $ par saison jouée dans la ligue, une aide qui s’étire aussi une fois le stage junior complété.

« On peut prendre la responsabilité scolaire d’un jeune pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. Il n’y a pas un collège américain qui offre ça », assure le commissaire.

D’ailleurs, ce dernier ne croit pas que la récente action collective contre la Ligue canadienne de hockey, réglée à l’amiable pour la somme de 30M$, nuira à la crédibilité du programme d’études de son circuit.

« Pas du tout. Je trouve surtout ça dommage pour nos propriétaires qui ont à vivre avec ça. »

Dans la boule de cristal du commissaire

Quel impact aura la pandémie actuelle sur certains marchés de la LHJMQ ? Le circuit pourra-t-il tenir un repêchage et sous quel format ? Y aura-t-il un tournoi de la coupe Memorial cette année ? Si le commissaire de la LHJMQ Gilles Courteau avait une boule de cristal, elle surchaufferait.

M. Courteau, comme tout le monde, vit dans l’incertitude. Déjà, son circuit a réussi ce qu’aucune des deux autres ligues junior canadiennes ont réussi à faire : tenir un calendrier régulier qui a permis à la majorité des équipes de jouer entre 20 et 30 parties jusqu’à maintenant. Une importante victoire.

Pour l’instant, c’est ce qui compte.

« Dans la situation actuelle, on n’a pas le choix de gérer à la semaine et parfois même à la journée », mentionne-t-il lors d’un entretien téléphonique avec le Journal réalisé hier.

La suite des choses dépendra de plusieurs facteurs. Si le format des séries éliminatoires a déjà été déterminé, le dossier des formations des Maritimes demeure un point d’interrogation. À partir de la demi-finale, les équipes des Maritimes et du Québec croiseront le fer pour la première fois. Les restrictions gouvernementales empêchant les déplacements du Québec vers les provinces Maritimes mènent à croire à un problème de logistique potentiel.

Même chose pour le reste de la saison. Les formations québécoises de la LHJMQ complètent actuellement un cinquième événement d’environnement protégé et un sixième aura lieu du 19 au 25 mars prochains. Les rumeurs veulent qu’un septième soit organisé avant le début des séries.

EN ATTENTE DE L’ONTARIO

Tout ça dépendra de la Ligue de hockey de l’Ontario qui demeure, à ce jour, la seule ligue qui n’a toujours pas entamé ses activités. Les décisions des prochaines semaines seront donc critiques et auront une incidence directe sur la LHJMQ et la Ligue de l’Ouest (WHL), puisqu’un tournoi de la coupe Memorial nécessitera qu’un champion soit couronné dans les trois circuits.

« Nous, on va en avoir un champion, a assuré le commissaire. Je ne peux toutefois pas prédire ce qui va arriver avec l’Ouest et l’Ontario. Pour l’instant, l’Ouest a mis en place un calendrier de 24 matchs et en Ontario, on devrait connaitre d’ici le 15 mars s’ils pourront revenir au jeu. Ensuite, il restera à déterminer s’ils sont en mesure de couronner un champion. Si c’est le cas, il faudra se pencher sur la question du format. Est-ce qu’on peut tenir un tournoi sans spectateurs ? C’est la question qu’on devra se poser. »

REPÊCHAGE

Autre dossier sur le bureau du commissaire et qui dépendra de l’évolution de la situation sanitaire : le repêchage de la LHJMQ. En date d’aujourd’hui, les clubs de la Ligue de hockey midget AAA n’ont toujours pas joué un seul match et des recruteurs mentionnaient au Journal il y a quelques semaines qu’il leur serait impossible de procéder à un repêchage de 12 rondes dans les situations actuelles.

Les assouplissements dans le milieu du sport à être annoncés cette semaine pourraient aider le circuit AAA à reprendre ses activités. D’ici là, M. Courteau a établi plusieurs scénarios mais une chose est claire : la LHJMQ ne peut se permettre d’envisager un report de son repêchage à l’an prochain, comme ça pourrait être le cas dans la LNH.

«La différence entre la LNH et notre ligue est que chacune de nos équipes accueille entre cinq et huit nouveaux joueurs en moyenne par saison. Ça prend donc un repêchage. Si la Ligue midget AAA ne reprend pas, est-ce qu’on pourrait tenir un événement regroupant les joueurs admissibles ? Je ne sais pas, mais tous les scénarios seront envisagés. »

M. Courteau a aussi confirmé que les 18 équipes de son circuit seraient de retour pour la saison 2021-2022.