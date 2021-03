Sean Burke : le mentor de Mike Smith

À 38 ans, Mike Smith est le troisième plus vieux gardien cette saison dans la LNH. Il sortait d’un entraînement à Edmonton où il a encore bloqué des tirs de Connor McDavid et de Leon Draisaitl quand il a offert une entrevue au Journal.

• À lire aussi: «Tu me niaises!» – Stéphane Waite en apprenant son congédiement

Smith avait accepté l’invitation pour parler de Sean Burke, le nouveau directeur des gardiens avec le Canadien de Montréal. Sans l’influence de « Burkie », le gardien originaire de Kingston en Ontario n’en serait probablement pas à sa 15e saison dans la LNH.

« Je crois que je ne pourrai jamais le remercier assez pour l’impact qu’il a eu sur ma carrière, a dit Smith. Il a fait de moi un meilleur gardien à l’époque, mais aussi un meilleur gardien sur une longue période. Je joue encore dans la LNH et j’approche 40 ans. »

Six ans en Arizona

Smith a porté les couleurs des Coyotes pendant six saisons, de 2011-2012 à 2016-2017. Pour les cinq premières saisons, il a travaillé avec Burke comme entraîneur des gardiens avant que ce dernier accepte un rôle recruteur avec le CH. Il est donc très bien placé pour décrire le successeur de Stéphane Waite.

Si Carey Price offre souvent des réponses de cinq ou six mots, Smith a détonné de son collègue avec une très longue réplique pour expliquer ses jours avec Burke dans le désert de l’Arizona.

« J’étais à la croisée des chemins à mes débuts en Arizona. Je sortais de quelques saisons avec le Lightning et les Stars où je n’avais pas réussi à trouver ma place comme numéro un. J’avais besoin de retrouver une orientation. J’avais entendu des voix différentes comme entraîneur des gardiens et j’avais l’impression que j’avais perdu mes repères. »

« Burkie a changé mon attitude et mon positionnement en plus de bâtir ma confiance. J’ai connu l’une de mes meilleures saisons dans la LNH à ma première année avec lui. Avec les Coyotes, j’ai reçu ma chance de m’établir comme un numéro un. Mais j’ai aussi joué de chance puisque j’ai croisé un gars comme Burkie sur ma route. J’ai toujours aimé son attitude et son calme avec moi. Je respectais Sean comme entraîneur, comme ancien gardien dans la LNH, mais aussi comme personne. Il pouvait me comprendre, il avait déjà traversé des épreuves semblables à ses jours dans la LNH. Il ne connaissait pas juste l’aspect technique d’un gardien, mais aussi le côté mental. »

À sa première saison avec les Coyotes en 2011-2012, Smith a réalisé des marques personnelles avec 38 victoires, 8 jeux, une moyenne de 2,21 et un taux d’efficacité de ,930.

Des coéquipiers à Sotchi

Smith n’a pas la prétention d’être un proche de Price. Le gardien des Oilers a toutefois déjà partagé le même vestiaire que le numéro 31 du CH. C’était lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014 où le Canada avait gagné l’or.

De cette courte expérience à ses côtés, l’Ontarien prédit une association heureuse pour Price et Burke.

« Carey a une personnalité semblable à celle de Burkie. Les deux sont calmes et ils ne semblent jamais nerveux. Je crois sincèrement qu’il profitera de ses conseils. Je ne connais pas du tout Stéphane Waite. Je ne veux surtout pas le critiquer. Il a gagné avec les Blackhawks et il a travaillé longtemps à Montréal. Mais je peux simplement dire que de travailler avec Burkie, c’est un bonheur pour un gardien. Que Carey commence à travailler avec lui au beau milieu d’une saison ou durant l’été, je ne crois pas que ça fera une grande différence. »

« Carey a 33 ans, il est encore l’un des meilleurs gardiens de la LNH, a-t-il enchaîné. Il n’a probablement pas les chiffres qu’il voudrait cette année. Mais tu ne deviens pas un mauvais gardien du jour au lendemain. Ce n’est pas en claquant des doigts que ton jeu s’efface ou qu’il revient. Je ne suis pas nerveux pour lui. Il a le talent et la force mentale pour rebondir. Et il a maintenant une très bonne personne à ses côtés avec Burkie. »