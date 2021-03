L’Ontario veut vacciner tous ses citoyens d’ici l’été

Le responsable de la distribution des vaccins en Ontario, Rick Hillier, a prédit vendredi que tous les citoyens de la province qui le souhaitent recevront leur première inoculation contre la COVID-19 d’ici le 20 juin.

Ce projet de grande envergure – surtout que l’Ontario tire présentement de l’arrière au niveau de la vaccination des aînés – serait rendu possible en repoussant l’administration de la seconde dose de quatre mois, a déclaré l’ancien général en conférence de presse.

En augmentant «le délai entre les deux aiguilles», M. Hillier a indiqué que l’Ontario compte profiter de l’opportunité pour protéger le plus grand nombre possible de citoyens.

«À la fin de juin, nous pourrons avoir une aiguille dans le bras de chaque Ontarien éligible qui désire être vacciné», a-t-il fait savoir.

Rick Hillier se fait beaucoup plus rassurant que la semaine dernière, alors qu’il avait dévoilé un calendrier qui indiquait le début de la vaccination des 60 ans et plus le 1er juillet. L’Ontario ne lancera d’ailleurs que le 15 mars son portail web pour la prise de rendez-vous, deux semaines après le Québec.

