NFL: Washington laisse aller Alex Smith

Le quart-arrière Alex Smith peut se chercher une nouvelle équipe, car la formation de Washington l’a libéré vendredi, de sorte qu’il est maintenant joueur autonome.

C’est ce qu’a rapporté le site NFL.com.

Ainsi, la formation de la capitale américaine sauvera plus de 13 millions de dollars de sa masse salariale. La nouvelle n’est pas surprenante, puisque les médias ont indiqué dans les dernières semaines que le club concerné souhaitait améliorer le poste de pivot. Le principal intéressé aimerait pour sa part poursuivre sa carrière.

Smith a d’ailleurs reçu le titre d’auteur du retour de l’année dans le circuit Goodell en 2020. Ayant subi en novembre 2018 une fracture ouverte de la jambe qui a failli mener à une amputation, il a renoué avec l’action pendant la dernière campagne, après avoir été le substitut de Dwayne Haskins. Le vétéran est revenu au cours de la cinquième semaine du calendrier régulier et a aidé Washington à décrocher le titre de la section Est de l’Association nationale.

L’ancien des 49ers de San Francisco et des Chiefs de Kansas City a totalisé 1562 verges par la passe, six touchés et huit interceptions, complétant 66,7% de ses relais.