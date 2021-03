Près de 180 000 $: des dons inespérés pour la Fondation SABSA

La fondation de la coopérative de solidarité SABSA, qui offre des soins aux plus vulnérables à Québec, a reçu des dons inespérés totalisant 178 000 $ en 2020 même si elle a dû annuler sa campagne de financement annuelle en raison de la pandémie.

«C’est exceptionnel ce qu’il s’est passé! Il y a vraiment eu une attention envers les plus vulnérables cette année», lance la présidente de la Fondation SABSA, Agnès Maltais, reconnaissante.

L’objectif de la campagne qui devait avoir lieu était initialement de 120 000$. Au final, ce sont 174 particuliers, petites entreprises et organisations qui ont mis la main à la pâte pour fracasser cet objectif de près de 60 000$.

«Le plus drôle dans tout ça, c’est qu’on a envoyé un courriel aux anciens donateurs pour leur dire qu’il n’y aurait pas de campagne et en les remerciant des dons [antérieurs]. Et c’est à partir de ce moment-là que les gens se sont mis à donner!», explique Mme Maltais.

Plus de besoins

Bien que le montant amassé soit moins élevé que le 278 000$ de l’année précédente, il est accueilli à bras ouverts par la Coopérative de solidarité qui a vu la pandémie faire des ravages dans sa clientèle.

«SABSA est la seule clinique publique d’infirmières au Québec [...] et on soigne la clientèle la plus vulnérable de la région. Cette année, on traite beaucoup plus de gens pour anxiété et dépression, les gens sont encore plus isolés, il y a plus de risque de surdose...», relate la présidente de la Fondation.

«Il y a beaucoup de crainte en ce qui a trait à l’après-confinement. Ce n’est pas tant la pandémie qui fait peur, c’est tout ce qui l’entoure», poursuit-elle.

Dépendant

Déjà, la Fondation SABSA se tourne vers l’avenir et prépare la prochaine campagne de financement qui doit avoir lieu dans la deuxième moitié de l’année. Encore une fois, l’objectif sera de 120 000$.

Si elle voit l’avenir avec optimisme, Mme Maltais souhaite tout de même que les gouvernements réalisent l’importance des services qu’offre la Coopérative de solidarité SABSA.

« N’importe quel groupe de médecins de famille est financé à 100% sur le territoire, alors qu’on doit encore dépendre du privé. Ce qui est dommage, c’est que sans ces gens-là, on ferme demain matin», affirme-t-elle.