Saint-Stanislas met le paquet pour attirer les familles

La municipalité de Saint-Stanislas, dans la MRC des Chenaux, veut séduire les nouvelles familles afin de ralentir la décroissance et le vieillissement de sa population. Elle met le paquet avec un nouveau complexe multisports construit au coût de 2,4 millions $. La population a participé financièrement et un citoyen a été particulièrement généreux.

Saint-Stanislas mise le tout pour le tout. Le nouveau complexe en plein cœur du village de 1000 habitants rassemblera au même endroit une patinoire, un anneau de glace, des sentiers pédestres, des pistes de ski de fond, des terrains de baseball et de tennis, et même un parc de planches à roulettes.

La communauté et le conseil municipal souhaitent renverser la tendance et donner un nouveau souffle à la localité. Le maire Luc Pellerin croit que des familles se laisseront convaincre.

«On ne veut pas laisser aller notre municipalité. Il fallait faire quelque chose. Avec ce parc-là, les jeunes familles vont tout avoir au même endroit. Ç’a été beaucoup de travail, mais tout le monde a poussé dans le même sens.»

Ce ne sont pas seulement les gens de Saint-Stanislas qui en profitent. Les infrastructures du centre ADF Diesel sont utilisées par bon nombre de citoyens des municipalités voisines, et même de Shawinigan et Trois-Rivières.

Ce projet ramène la fierté au village, et la communauté a mis la main à la pâte pour qu'il se réalise. Le gouvernement a déboursé 60% de la somme. Une partie du financement a été obtenue grâce à l'expropriation du terrain de baseball, rendue nécessaire pour la construction d'un nouveau pont.

Mais, une centaine de donateurs ont remis 340 000 $ et la municipalité a investi 200 000 $. Un citoyen de l'endroit a été particulièrement généreux. Michel Bordeleau, un double gagnant de la Lotto Max, a offert 100 000 $.

«Je trouvais important de redonner à ma communauté. Ça me fait plaisir de partager pour un beau projet comme ça. Ça fait de la vie dans le village et on espère que des familles vont s'en venir. Et puis, 100 000 $ sur un montant de 15 millions, ça ne change pas grand-chose pour moi.»

Le geste a touché le conseiller municipal Alain Déry, qui avoue avoir versé une larme quand M. Bordeleau lui a appris la bonne nouvelle. «Pour un endroit comme le nôtre, 100 000 $ c'est énorme.»

Pour accueillir les nouveaux arrivants, un projet domiciliaire vient d'être lancé et une garderie verra bientôt le jour. Dans ce village bordé par la rivière Batiscan, c'est la grande séduction pour les familles.