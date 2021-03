Salles à manger des résidences: «Il était temps que ça rouvre!»

La Mauricie et le Centre-du-Québec passent en zone orange dès lundi, ce qui rime également avec des assouplissements aux mesures sanitaires.

C'est officiel, la réouverture des salles à manger est prévue lundi dans les résidences privées pour aînés (RPA).

La résidence Le Jardin de Trois-Rivières fait partie des 170 RPA de la région. Presque un an après le début de la pandémie, le directeur de l'endroit pousse un soupir de soulagement. Même si l'établissement n'a pas eu de cas de COVID-19 depuis le mois de mars dernier, les mesures sanitaires seront toujours au rendez-vous.

«Il était temps que ça rouvre! Nos personnes âgées ont besoin de ça! On va respecter les deux mètres et on va permettre d'accueillir nos résidents dans notre salle à manger. Deux personnes par table maximum et fermeture du bar à salade. Des petits détails oui, mais au moins, ils auront une meilleure vie», a expliqué vendredi Richard Maziade, directeur de la résidence Le Jardin et porte-parole régional du réseau RPA.

L'équipe de TVA Nouvelles a réussi à parler à deux résidentes, âgées respectivement de 99 et de 78 ans, parmi les 58 résidents de l'établissement. Elles rêvaient toutes deux de ce moment depuis des mois.

«J'avais hâte! J'aime beaucoup mieux manger en bas, dans la salle à manger où on voit du monde. Dans notre chambre, on ne voit personne», a dit Cécile Nolette, résidente depuis 17 ans.

«C'est une bonne nouvelle, oui, j'ai hâte de jouer au bingo, car il n'y en avait plus. Mais là, ça va recommencer lundi», a ajouté Françoise Blais, le sourire au visage.

Les activités recommencent

Le bingo va effectivement recommencer lundi, tout comme d'autres activités physiques pour les résidents. Pour ce qui est du populaire jeu, seulement 10 résidents pourront y jouer au même moment.

«Les résidents étaient tellement heureux quand on leur a annoncé! Il y en a même qui pleuraient de joie! C'est vraiment un beau cadeau, ce sera un bingo spécial!» a commenté Sylvie Gervais, une employée de la résidence qui est aussi animatrice du bingo.

Vaccin à la rescousse

La vaccination contre la COVID-19 va se poursuivre ce week-end dans les résidences privées, avec les 1500 doses supplémentaires de Pfizer.

Si le vaccin apporte l'espoir d'un peu plus de liberté, la zone orange va aussi permettre de grands changements dans le quotidien des aînés, et ce, dès la semaine prochaine.