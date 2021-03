«Seule une vaccination contre le VIH permettra de casser l’épidémie»

Après huit ans de travail, l’équipe du professeur Yves Lévy a mis au point un candidat-vaccin qui doit maintenant être testé sur des volontaires pour vérifier sa sécurité.

Selon le directeur du Vaccine Research institute de Créteil en banlieue de Paris, un vaccin est incontournable pour vaincre le VIH.

«Parce qu’il y a des gens qui ne peuvent pas se protéger, d’autres qui ne connaissent pas leur statut», a expliqué Yves Lévy au micro de Richard Martineau.

Le chercheur est par ailleurs encouragé par la découverte rapide de vaccins contre la COVID-19.

«On a mis aussi 40 ans pour trouver un vaccin contre l’Ébola, on n’a pas de vaccin contre l’hépatite C aujourd’hui et on n’a pas de vaccin efficace contre la tuberculose, ce qui montre que les défis ne sont pas les mêmes. Ce qui est important, c’est qu’on apprend de chacune des avancées.»