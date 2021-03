Le 6e Rendez-vous gastronomique virtuel de la Fondation du Cégep Limoilou a récolté la somme record de 131 240 $, le 25 février, afin de soutenir la réussite scolaire. L’événement complètement repensé a affiché complet et a même surpassé son objectif. Les 400 invités ont pu déguster dans le confort de leur foyer, un savoureux repas préparé par Michelangelo & Lounge, puis livré selon un itinéraire planifié par les étudiants et les étudiantes en Technologie de la géomatique, qui ont mis leurs connaissances en information géospatiale et en cartographie à contribution. Les convives ont aussi eu droit, même à distance, à de l’animation, à des témoignages et à des échanges en groupe d’amis ou de partenaires d’affaires, presque comme s’ils y étaient!

La levée de fonds s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Jean-Sébastien Guy, président de Korem – Les experts en géospatial et fut présentée par la Caisse Desjardins de Charlesbourg et la Caisse Desjardins de Limoilou.

«Le soutien des partenaires d’affaires, des membres de la communauté collégiale et des participants fidèles est exceptionnel! Il est d’autant plus significatif qu’il vient reconnaître les réussites des étudiants et des étudiantes. En effet, même si ceux-ci sont au cœur de nouveaux défis, ils continuent de persévérer et de se dépasser», a affirmé André Drolet, président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep Limoilou.