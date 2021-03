Temps printanier au Québec: jusqu’à 11 degrés à Montréal la semaine prochaine

L’hiver est désormais derrière nous avec le beau temps qui s’amène pour le week-end et la semaine prochaine, où des températures pouvant atteindre de 11 à 14 degrés sont attendues notamment à Montréal, Montérégie et l’Estrie.

Si le temps sera généralement nuageux et marqué parfois par une alternance de soleil et de nuages pour la plupart des secteurs du Québec avec des températures encore négatives vendredi et samedi, dimanche marquera en revanche une sorte de transition météorologique.

Ainsi, le temps sera ensoleillé pratiquement partout au Québec, alors que le mercure oscillant entre moins 7 et moins 2 degrés, signe que l’hiver est bel et bien derrière nous.

Mais la semaine débutera avec un air de printemps, puisque les températures seront positives avec un ciel complètement dégagé. Le temps ensoleillé fera monter le mercure pour atteindre des températures de 11 degrés dans les régions de Montréal et de la Beauce, voire 14 degrés, pour l’Estrie.

La région de Québec aura droit à un temps en dents de scie avec un début de semaine ensoleillé, le temps changeant au fur et à mesure pour amener des nuages et de possibles averses, alors que le mercure affichera au compteur entre moins 5 degrés dimanche et plus 9 degrés mercredi.

Dans l’est du Québec, il y a aura encore de la neige samedi, avant de laisser place au soleil à partir de dimanche sous des températures saisonnières.