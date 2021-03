Un surplus commercial de 1,4 milliard de dollars en janvier au Canada

Un surplus commercial de 1,4 milliard de dollars a été enregistré par le Canada en janvier, une première depuis mai 2019.

Selon Statistique Canada, cet excédent est le plus élevé depuis juillet 2014.

Le pays a importé en janvier pour 49,8 G$ de biens, une hausse de 0,9%, mais il en a exporté 51,2 G$, d’où l’excédent de 1,4 G$.

L’agence fédérale a précisé vendredi que toutes les sections de produits avaient connu une hausse des exportations.

«Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis les rebonds de l'été 2020, qui sont survenus à la suite de l'allégement des restrictions de la première vague de la pandémie, a-t-on indiqué. Si l'on exclut les fortes fluctuations observées en 2020, l'augmentation de janvier est la plus forte depuis août 1995. Environ le tiers de la hausse de la valeur des exportations a été généré par la croissance des prix. En termes réels (ou en volume), les exportations se sont accrues de 5,1%.»

Parmi les hausses les plus significatives au chapitre des exportations, notons celle de 72,3% pour les aéronefs et autres matériels et pièces de transport. «En janvier, une compagnie aérienne canadienne a retiré une grande quantité d'aéronefs de sa flotte, ce qui a entraîné l'exportation d'un nombre important d'avions de ligne d'occasion vers les États-Unis», a-t-on expliqué.

Les autres hausses des exportations touchent aux biens de consommation (+11,6%), aux produits forestiers et aux matériaux de construction et d’emballage (+10,7%), ainsi qu'aux produits énergétiques (+5,9%).

Surplus commercial en hausse avec les États-Unis

Les exportations vers le principal partenaire économique du Canada, les États-Unis, ont par ailleurs bondi de 11,3% en janvier, atteignant 37,2 milliards de dollars, «ce qui représente la valeur la plus élevée enregistrée depuis septembre 2019», a indiqué Statistique Canada, ajoutant que les exportations canadiennes vers le pays de Joe Biden ont «pour la première fois affiché une valeur plus élevée comparativement à février 2020».

Les États-Unis ont expédié au Canada 31 milliards de dollars de marchandises en janvier, une hausse de 0,4%.

«Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis a plus que doublé, pour passer de 2,5 milliards de dollars en décembre à 6,2 milliards de dollars en janvier. Il s'agit de l'excédent le plus élevé depuis septembre 2008», a-t-on spécifié.

En contrepartie, les importations au Canada se sont accrues dans sept des onze sections de produits, notamment celle des produits énergétiques (+20,5%).